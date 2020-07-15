Самара, , 11:28 — REGNUM Мужчину с открытой формой туберкулеза принудительно госпитализировали в Самарской области. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, житель Кошкинского района, страдающий открытой формой туберкулеза, не хотел лечиться. При этом он подвергал опасности здоровье и жизнь окружающих его людей.

В результате суд вынес решение о его принудительной госпитализации в противотуберкулезный диспансер.

Отмечается, что судебные приставы вместе с медицинскими работниками выехали к нему домой и отвезли больного в медучреждение, где он пройдет курс лечения.

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