Санкт-Петербург, , 11:28 — REGNUM Спасатели извлекли из горевшей от хлопка газа квартиры в Московском районе Санкт-Петербурга собаку. Животное передали главе района, который отвез ее к ветеринару. Об этом 15 июля сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Напомним, ЧП произошло утром 15 июля. На первом этаже пятиэтажного дома 108 по Краснопутиловской улице произошел хлопок бытового газа. Пострадала хозяйка квартиры, которая с ожогами 70% тела была госпитализирована.

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Однако во время разбора завалов спасатели обнаружили второго потерпевшего — собаку.

«Животному оказали первую помощь, а затем увезли в клинику на личном авто главы Московского района», — говорится в сообщении.

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