Красноярск, , 11:26 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 133 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 15 июля в оперштабе региона.

Всего в Красноярском крае по состоянию на 15 июля коронавирус выявлен у 10 889 человек. 7407 человек уже вылечились (+280 за сутки).

За прошедшие сутки в крае скончался один пациент с коронавирусом. Общее число умерших — 235.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи заражения SARS-CoV-2 зарегистрированы в 59 муниципальных образованиях Красноярского края.

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