Москва, , 11:25 — REGNUM Данные лабораторных исследований позволяют говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины против коронавируса. Об этом 15 июля заявили в Минобороны РФ.

«На протяжении 28 дней после вакцинации показатели жизненно важных функций у добровольцев сохранялись в пределах нормы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что серьёзных нежелательных явлений, осложнений, побочных реакций, а также жалоб на состояние здоровья не зарегистрировано.

Исследования проводились Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром имени Гамалеи.

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