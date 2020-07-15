Москва, , 11:22 — REGNUM Во время пандемии коронавируса в рамках онлайн-проекта «Московские сезоны» дома» прошло около 170 мероприятий. Об этом сообщается 15 июля на сайте мэра Москвы.

В сообщении говорится, что с 9 апреля состоялось более 80 творческих и кулинарных мастер-классов, 34 онлайн-тренировки, множество прямых эфиров, несколько экскурсий и конкурсов.

На онлайн-площадках «Сезонов» выступали музыкальные группы «Пятеro» и Onair, писатели, фокусники, балерины и многие другие. Кулинарные видеоуроки проводили шеф-повара, кондитеры, авторы кулинарных книг. Также можно было научиться рисовать анимации героев «Союзмультфильма», выращивать цветы, улучшить навыки фотосъемки и освоить другие навыки.

В рамках проекта уделялось большое внимание здоровому образу жизни. Видеотренировки и видеопослания приходили от фитнес-блогеров, инструкторов по йоге и боксу, регбистов. Также проходили лекции по литературе, онлайн-экскурсии и курсы.

Проект продолжит свою работу в июле. Слушателей ждет серия интервью с известными блогерами и лекции по этикету.