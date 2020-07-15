Ульяновск, , 11:21 — REGNUM В Ульяновской области за сутки подтверждено 110 случаев заражения коронавирусом, новых летальных исходов нет. При этом число выздоровевших значительно превышает число вновь выявленных носителей коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

По информации на 15 июля, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 7382 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 110.

Выздоровели 4595 пациентов с COVID-19, в том числе за сутки выписаны 200 человек. В настоящее время продолжают лечение 2733 пациента с коронавирусом.

Новых летальных исходов не зарегистрировано, всего умерли 54 человека.

Ранее управление Роспотребнадзора по Ульяновской области сообщало, что с начала пандемии в регионе проведено 141 020 лабораторных исследований, обследованы 132 143 человека.