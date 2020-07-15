Москва, , 11:21 — REGNUM В России за минувшие сутки выздоровели 10 424 пациента с коронавирусом, сообщили 15 июля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Общее число вылечившихся пациентов достигло 523 249, или 70% от общего числа выявленных случаев заражения. В Москве выздоровели 167,8 тыс. человек, в Подмосковье — 42 тыс., Санкт-Петербурге — 21,7 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 июля в России выявили 746 369 случаев заражения коронавирусом, в том числе 6422 — за минувшие сутки. Скончались 11 770 человек, в том числе 156 — за минувшие сутки.

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