Оренбург, , 11:19 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 15 июля, из больниц выписано более 200 пациентов, которые получали лечение от коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

От болезни оправились 227 человек. На 14 июля среди выздоровевших числилось 3 642 человека, на 15 июля — 3 869.

Напомним, в регионе с начала пандемии выявлено 5 126 случаев заражения коронавирусом. В Оренбуржье работает 12 COVID-центров, из них семь — в Оренбурге. Кроме того, в районах области отрыты отделения для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией на базе медучреждений.

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