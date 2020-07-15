Буйнакск, Дагестан, , 11:20 — REGNUM Житель Дагестана признан виновным в распространении ложной информации о распылении коронавирусной инфекции при помощи вертолетов. Судом он приговорен к штрафу, сообщили ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Установлено, что в конце апреля 2020 года 43-летний житель города Буйнакска Давуд Сурхаев с телефона распространил заведомо ложную информацию о причастности военных вертолетов к распылению коронавируса на территории муниципалитета. Он утверждал, что из-за этого в последующем в городе умерли люди.

Постановлением суда фигуранту назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Отметим, что 30 апреля на странице главного управления МВД России по Дагестану в Instagram был опубликован фрагмент записи допроса Сурхаева. Он рассказал, что отправил в одну из групп в WhatsApp, в которой насчитывается более 200 участников, голосовое сообщение о летающих над Буйнакском вертолетах. При этом он признался, что не видел, чтобы они что-то распыляли.