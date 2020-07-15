Благовещенск, , 11:18 — REGNUM В Амурской области за минувшие сутки выявили 42 новых носителя SARS-CoV-2. Всего с момента начала наблюдений в регионе лабораторно подтвердили 2227 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Наибольший суточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом показывает Благовещенск — на этот раз в столице региона выявили 16 носителей SARS-CoV-2, на втором месте — город Свободный — 12, на третьем город Тында — 5 случаев.

Более 50% инфицированных переносят заболевание в форме пневмонии, 38,4% — ОРВИ, 11,4% — бессимптомно.

Скончались в Приамурье 32 пациента с коронавирусом, из них более 66% в возрасте старше 65 лет.

«Отмечается увеличение доли случаев с тяжелым течение заболевания», — уточнили в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области осудят 40-летнего жителя Шимановска, который нарушил санитарно-эпидемиологические требования и без разрешения врачей покинул лечебное учреждение.