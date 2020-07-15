Ростов-на-Дону, , 11:18 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки список выздоровевших после коронавируса жителей региона увеличился на 160 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 15 июля.

По последним данным, за последние сутки выздоровели 160 жителей Дона, ранее получившие положительный результат теста на коронавирус. За весь период пандемии число выздоровевших достигло 8 тыс. 451 человека.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 97 новых носителей инфекции, пятеро пациентов с COVID-19 скончались. За весь период на Дону положительный результат теста на коронавирус получили 11 тыс. 19 человек. От осложнений, вызванных SARS-CoV-2, скончались 172 жителя региона.

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