Киев, , 11:20 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Украины было выявлено 836 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 15 июля сообщает система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Также уточняется, что в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 55 607.

Кроме этого, сообщается, что за этот же период на Украине от COVID-19 скончались 15 человек и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 1 427.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в стране 28 131 человек вылечился от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки в Грузии подтверждено четыре новых случая коронавируса, и общее число уже достигло 1003 человека.