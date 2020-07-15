Владивосток, , 11:20 — REGNUM Ветеринарная инспекция Приморья получила 14 генераторов холодного тумана и семь установок с бензиновым двигателем для дезинфекции помещений, улиц и транспорта, сообщили корреспондент ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Техника будет распределена по ветеринарным учреждениям края с учётом эпидобстановки. Оборудование можно использовать для обработки внутри и снаружи помещений, на улице, для дезинфекции и мойки различного транспорта. Распыляемая жидкость не подвергается нагреванию, поэтому особых требований к растворам для генераторов холодного тумана нет.

Новые генераторы в дальнейшем можно использовать для профилактики и недопущения распространения заболеваний среди сельскохозяйственных животных.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России выявили 6422 случая заражения коронавирусом. На первом месте Москва — 628 случаев. Далее следуют Петербург — 264, Свердловская область — 263, ХМАО — 251, Алтайский край — 246, Нижегородская область — 229, ЯНАО — 202.