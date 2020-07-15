Москва, , 11:15 — REGNUM По итогам первых пяти месяцев 2020 года самой продаваемой моделью Toyota на вторичном рынке России стал седан Camry. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

С января по май текущего года в РФ было перепродано 23 879 моделей Toyota Camry. Это на 13% меньше, чем год назад.

На втором месте по популярности среди подержанных моделей Toyota разместилась Corolla — 15 700 перепроданных авто. Это на 18% меньше, чем в прошлом году. Тройку лидеров замыкает Toyota RAV4. Их на вторичном рынке России за январь-май приобрёл 15 241 автолюбитель, что на 5,5% больше прошлогоднего результата продаж.

Также в пятерку самых покупаемых на российском рынке подержанных моделей Toyota попали внедорожники Toyota Land Cruiser (12 220 ед.; — 6%) и Toyota Land Cruiser 200 (7302 ед.; — 8%).

Напомним, всего в России на вторичном рынке за пять месяцев 2020 года было перепродано 98 132 подержанных авто бренда Toyota — на 10% меньше, чем годом ранее.

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