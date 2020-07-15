Ростов-на-Дону, , 11:12 — REGNUM В Ростовской области, по данным на утро 15 июля, число умерших среди пациентов с COVID-19 достигло 172 человек. За истекшие сутки скончались пять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались три женщины в возрасте от 61 года до 68 лет и двое мужчин в возрасте 69 и 84 лет. Пациенты страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушением обмена веществ, хроническими заболеваниями эндокринной системы, лёгких, почек.

Общее число смертей от COVID-19 в Ростовской области достигло 172 случаев.

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