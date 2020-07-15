Вашингтон, , 11:12 — REGNUM В США завершилась первая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса. Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале New England Journal of Medicine.

Препарат, разрабатываемый биотехнологической компанией Moderna, вызвал иммунный ответ у всех 45 участников тестирования. Исследователи разделили испытуемых на три группы по 15 человек.

Каждой группе ввели вакцину дозировкой 25, 100 и 250 микрограммов соответственно. Препарат дали дважды с перерывом в 28 дней. Установлено, что во всех трех группах появились антитела пропорционально дозировке.

После повторного приема вакцины количество антител увеличилось в несколько раз. Наибольшее увеличение антител наблюдалось в группе, которая принимала наименьшую дозу препарата. На втором этапе испытаний вакцину дадут 30 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что американские ученые разрабатывают вакцину от коронавируса совместно с другими странами.

Читайте ранее в этом сюжете: В США сообщили об успешном испытании вакцины против COVID-19 на людях