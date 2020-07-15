Улан-Удэ, , 11:11 — REGNUM В 2019 году уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой поступило 1237 обращений граждан. Как сообщили ИА REGNUM в аппарате омбудсмена, в 803 случаях жалобы приходили в письменном виде, 434 человека подали устное заявление.

Кроме того, 34 письменных обращения поступило от коллективов граждан, в числе которых учителя, сельчане, родители школьников, многодетные семьи, осуждённые и так далее.

«За 2019 год по различным актуальным для населения темам было принято и отработано с профильными ведомствами 110 сообщений граждан (2018 — 124, 2017 — 105). Например, по вопросам качества оказания услуги теплоснабжения по телефону «горячей линии» в 2019 году принято 65 сообщений», — отметили в аппарате.

В особых случаях уполномоченный выезжал к пенсионерам, инвалидам, пациентам больниц, сиротам по поводу качества предоставленного жилья и другим лицам.

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