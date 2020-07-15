Уфа, , 11:15 — REGNUM 32 школы в Башкирии оснастят в текущем году мультимедийными комплексами. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба республиканского министерства образования и науки.

По сообщению пресс-службы ведомства, данные комплексы будут установлены в школах в кабинетах башкирского и русского языков в рамках реализации государственной программы «Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан».

Отмечается, что в комплект входит проектор, интерактивная доска, многофункциональное устройство и ноутбук. Сейчас школах устанавливают проекторы и интерактивные доски. А многофункциональные устройства и ноутбуки поставят до конца текущего месяца. Поэтому к 1 сентябрю кабинеты будут полностью готовы.

Чиновники надеются на то, что это повысит интерес к изучению языков и улучшит качество их преподавания.

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