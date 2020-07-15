Оренбург, , 11:07 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 15 июля, от коронавирусной инфекции скончались еще двое пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

По данным ведомства, умерли мужчина и женщины. Оба пациента являлись жителями области.

С начала пандемии в Оренбуржье выявлено 5 126 носителей SARS-CoV-2. От коронавирусной инфекции скончались 32 пациента.

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