Краснодар, , 11:07 — REGNUM 65 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщили 15 июля в региональном оперативном штабе. Положительные тесты на инфекцию подтверждены, в том числе, у девяти детей в возрасте от пяти до 15 лет.

«Больше всего заражений за последние сутки зафиксировано в Краснодаре — 40. В Сочи коронавирусная инфекция выявлена у шести человек, в Белореченском районе — у семи, в Северском районе — у четырех, в Динском районе — у трех. Два жителя заболели в Калининском районе. По одному случаю отмечено в Лабинском, Крыловском и Усть-Лабинском районах», — сообщили в оперштабе.

Всего за период с 12 марта по 15 июля в Краснодарском крае подтверждено 6912 случаев заражения коронавирусом, 5877 пациентов выздоровели. Скончались 89 пациентов с COVID-19. На данный момент 14 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, двое находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации.