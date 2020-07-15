Казань, , 11:10 — REGNUM В Татарии по состоянию на 15 июля коронавирус выявили у 5093 человек, за сутки положительные тесты получили еще 32 пациента, информирует республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Всего с момента начала наблюдения выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией 3979 человек, за сутки — 31 пациент. Скончались 25 человек.

Из числа новых носителей вируса в стационары госпитализированы восемь пациентов, 24 — лечатся на дому. Самое большое число заболевших зарегистрировано в возрастных группах от 30 до 50 лет и от 50 до 60 лет — по 11 человек в каждой. Из общего числа новых инфицированных 20 человек — жители Казани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 14 июля выявили 956 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 86 951 случая.

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