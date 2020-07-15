Омск, , 11:07 — REGNUM Соблюдение масочного режима в торговых точках и летних кафе контролируют в Омской области, сообщили ИА REGNUM 15 июля в правительстве региона.

Ежедневные мероприятия по контролю проводит министерство региональной безопасности совместно с региональными управлениями Роспотребнадзора и МВД.

За обслуживание посетителей без масок предусмотрена административная ответственность. В масках и перчатках должны находиться и сами сотрудники хозяйствующих субъектов.

За неделю проверили 31 объект. Всего с 1 апреля 2020 года проверено 916 объектов, составлено 202 протокола об административном правонарушении, в том числе 184 на граждан, 18 — в отношении хозяйствующих субъектов.

В облправительстве подчеркнули, что нарушители могут получить предупреждение либо штраф: от 1000 до 30 000 рублей для граждан; от 10 000 до 50 000 рублей для должностных лиц; от 100 000 до 300 000 рублей для юридических лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области в связи с угрозой распространения коронавируса действует масочный режим. По состоянию на 14 июля в регионе коронавирус был выявлен у 4844 человек.

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