Екатеринбург, , 11:06 — REGNUM В Свердловской области за 14 июля подтверждено 263 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 15 июля сообщает оперштаб.

153 пациента с COVID-19 обнаружены в Екатеринбурге. Также такие случаи есть в Алапаевском районе, Артёмовском, Алапаевске, Асбесте, Берёзовском, Верхней Салде, Верхнем Дуброво, Богдановиче, Верхней Пышме, Верхотурье, Дегтярске, Горноуральском городском округе, ЗАТО Свободный, Ревде, Краснотурьинске, Красноуфимске, Первоуральске, Нижней Салде, Староуткинске, Сухом Логе, Кушве, Ивделе, Ирбите, Нижних Сергах, Каменске-Уральском, Камышлове, Нижнем Тагиле, Кировграде, Полевском, Североуральске, Слободо-Туринском районе, а также в Сысертском, Тавдинском, Сосьвинском, Туринском и Шалинском городских округах.

Всего за весь период пандемии на Среднем Урале выявлено уже 16 635 случаев COVID-19.