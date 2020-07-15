Ростов-на-Дону, , 11:03 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки выявили 97 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили у региональном правительстве 15 июля.

Положительный результат теста на SARS-CoV-2 получили жители 20 городов и районов Дона. Наибольшее число случаев заражения за сутки зарегистрировано в Ростове-на-Дону — 49, и Батайске — 11. Среди новых носителей инфекции: 41,2% — жители региона в возрасте от 46 до 65 лет, 36,1% — в возрасте от 18 до 45 лет, более 20% — пожилые люди старше 66 лет, 2,1% — дети.

Таким образом, за весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 11 тыс. 19 жителей Ростовской области.

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