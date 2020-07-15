Оренбург, , 11:02 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 15 июля, референс-центр подтвердил 108 случаев заражения коронавирусом, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Ежесуточный прирос случаев заражения составил 1,1, а коэффициент распространения — 2,1 (на 14 июля — 2).

В надзорном ведомстве отметили, что в структуре носителей SARS-CoV-2 большинство представляет взрослое население. За неделю (7−14 июля) отмечено увеличение удельного веса заражённых пожилых людей — старше 60 лет.

С начала пандемии в регионе выявлено 5 126 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 3 869 пациентов. От COVID-19 скончались 32 пациента.

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