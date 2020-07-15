Чебоксары, , 11:00 — REGNUM В Чувашии за сутки выявлены 58 носителей коронавируса, новых летальных исходов нет. Такие данные приводит оперативный штаб России.

По информации на 15 июля, с начала пандемии в республике официально выявлено 5998 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 58.

Выздоровели 3253 пациента с COVID-19, в том числе за сутки выписаны 25 человек. В настоящее время продолжают лечение 2698 пациентов с коронавирусом.

Новых летальных исходов не зарегистрировано, всего умерли 47 человек.

Ранее оперативный штаб Чувашии распространил сообщение о том, что региональном сосудистом центре в Чебоксарах появился новый ангиограф, который помогает выявить и устранить проблему в сердце и мозге, возобновив кровообращение. Всего для переоснащения центра выделено 120 млн рублей, в том числе закуплены аппараты ИВЛ.