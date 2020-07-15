Петрозаводск, , 10:57 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки выявили 13 заразившихся коронавирусной инфекцией, а выписали 29 пациентов, переболевших ею. Об этом 15 июля сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Согласно официцальным данным, с начала пандемии в Карелии заболели 1805 человек, в том числе 188 детей. В числе новых подтвержденных случаев коронавируса 11 выявлены в Петрозаводске и по одному случаю в Сортавале и Кондопоге.

Также в регионе отмечается рост числа выздоровевших заболевших, таких с начала пандемии 1047 человек, в том числе 29 за сутки: из них 14 в Петрозаводске, по три в Питкярантском и Лахденпохском районах. По два в Олонецком и Сегежском районах. По одному в Прионежском, Муезерском, Кондопожском и Суоярвском районах, в Костомукше.

Всего в республике проведено 94 936 исследований, из которых 1393 за истекшие сутки. 929 человек находятся на карантине, при этом за сутки их число увеличилось на 13 человек. 16 человек находятся в местах обсервации. 11 человек умерли.

Кроме того, с 1 апреля в Карелии отечается рост числа пациентов с установленной внебольничной пневмонией. За последние сутки их чило увеличилось на пять челвоек и достигло 886 заболевших. С учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода, 64 человека умерли. За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано. Тесты на COVID-19 неоднократно проводятся всем пациентам с пневмонией. В большинстве случаев проводится компьютерная томография.

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