Москва, , 10:55 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 6422 случая заражения коронавирусом. Об этом 15 июля сообщили в московском оперштабе.

Новые случаи выявили во всех регионах РФ. На первом месте Москва — 628 случаев. Далее следуют Петербург — 264, Свердловская область — 263, ХМАО — 251, Алтайский край — 246, Нижегородская область — 229, ЯНАО — 202.

Всего с начала распространения вируса в России выявили 746 369 случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, пять пациентов с диагнозом COVID-19 скончались за минувшие сутки в Тульской области.

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