Москва, , 10:57 — REGNUM По итогам первых шести месяцев 2020 года больше всего автомобилей Mercedes-Benz в Москве продала компания ГК «Авилон». Об этом сообщает пресс-служба дилера.

Всего за отчётный период ГК «Авилон» реализовал 1665 машин Mercedes-Benz. Это позволило дилеру увеличить долю от всех продаж машин бренда в столице до 19%. В итоге компания заняла первое место по продажам Mercedes-Benz не только в Москве, но и в России.

По мнению директора по продажам Игоря Назарова, данного результата удалось достичь благодаря тому, что во время эпидемии коронавируса ГК «Авилон» смог оперативно перестроить рабочие процессы. Продажи машин в этот период происходили в онлайн режиме. Сделать покупку в таком формате для клиента было проще и выгоднее.

Ранее компания Mercedes-Benz начала в России продажи новой модели кроссовера GLB, построенного на платформе от Mercedes-Benz A-Class.

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