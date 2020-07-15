Ростов-на-Дону, , 10:54 — REGNUM В Таганроге Ростовской области построили школу на 1 тыс. 340 мест. Однако дороги к общеобразовательному учреждению и тротуаров пока нет. Донской губернатор Василий Голубев поручил местным властям устранить этот недочёт, передаёт ИА REGNUM.

«Нельзя сдавать школу, не обеспечив детям и взрослым комфортные условия движения по маршруту, не завершив транспортную инфраструктуру — дорогу и тротуары. Поручаю главе администрации города держать вопрос строительства дороги на личном контроле. Дети должны добираться до школы безопасно», — отметил глава региона.

Школа №39 возведена в новом микрорайоне Таганрога — Софьино. Здесь ребята смогут учиться в одну смену. Общеобразовательное учреждение включает в себя несколько корпусов. Здесь расположен, в том числе, актовый зал на 500 мест, библиотека, санчать и столовая.