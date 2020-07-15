Курган, , 10:47 — REGNUM В Курганской области установлены нормы добычи бобров, куниц и ондатр на охотничий сезон 2020−2021 годов. Врио директора регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Станислав Носков подписал соответствующий приказ 13 июля 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Разрешена добыча 59 ондатр, 43 бобров и 53 куниц.

Сроки подачи заявок на разрешение на охоту в сезоне 2020−2021 годов: с 1 июня по 20 июля — на барсуков и самцов лося старше 1 года; с 1 июля по 3 августа — на куниц, волков, лисиц, енотовидных собак, зайцев и корсаков; с 1 июля по 19 августа — на кабанов до года, косуль сибирских, лосей, ондатр, бобров, колонков, ласок, горностаев, хорей, норок.