Посёлок городского типа Коктебель , Крым, , 10:46 — REGNUM Прокуратура Крыма проверит информацию о сбросе неочищенных канализационных стоков в Чёрное море в районе пгт Коктебель под Феодосией. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

«В ходе проведения проверки с привлечением специалистов будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, а также действиям ответственных должностных лиц при эксплуатации канализационных очистных сооружений. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на устранение выявленных нарушений и привлечение виновных лиц к ответственности», — уточнили в надзорном ведомстве.

Сообщения о сбросе нечистот в Чёрное море в Коктебеле появились в конце июня — начале июля в социальных сетях и в СМИ. В сети появились также сообщения о том, что нечистотами буквально залит пляж по улице Десантников. Управление Росприроднадзора по Республике Крым и городу Севастополю возбудило административное производство, ведётся подсчёт ущерба.