Санкт-Петербург, , 10:51 — REGNUM В Петербурге за последние сутки подтвердили еще 19 летальных исходов COVID-19. Об этом 15 июля сообщает оперативный штаб.

Общее число погибших от болезни, по официальным данным, в северной столице достигло 1 тыс. 676 человек. После двух недель лидерства по суточной смертности среди регионов России Петербург закрепился на втором месте по этому показателю — после Москвы.

В России за сутки подтвердили 156 летальных случаев COVID-19, всего в стране, согласно официальным данным, от болезни скончалось 11 тыс. 770 жителей.

Напомним, в Петербурге июньская смертность была на 55% выше показателя 2019 года, майская — на 32%.

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