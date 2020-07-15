Ижевск, , 10:45 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 15 июля выявили 43 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 1923 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает республиканский оперативный штаб.

Вновь большинство новых заражений подтверждено в Ижевске — у 15 человек, девять человек — в Сарапуле, пять — в Завьяловском районе, по трое — в Можге и Глазове, двое — в Камбарском районе, по одному — в Вавожском, Глазовском, Игринском, Малопургинском, Сарапульском и Сюмсинском районах.

Полностью выздоровели 1396 жителей республики, то есть более 72,5% от общего числа носителей коронавируса. 35 человек скончались на фоне COVID-19 от обострения хронических заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, с 13 июля на территории региона введен рекомендованный режим ношения медицинских или защитных масок. То есть, необходимость защищать органы дыхания граждане определяют самостоятельно.