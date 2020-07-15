Санкт-Петербург, , 10:47 — REGNUM За прошедшие сутки в Ленинградской области выявлено еще 47 носителей SARS-CoV-2, еще 15 выздоровели. Кроме того, зафиксирован еще два летальных случая среди заболевших. Об этом 15 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.

С учетом новых официальных данных в Ленобласти за все время пандемии зафиксировано 5177 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели за это время 4289 человека.

Список летальных исходов вновь увеличился, за истекшие сутки не стало еще двух заболевших. Таким образом с начала пандемии в регионе умерли 42 зараженных жителей Ленинградской области.

В целом регион находится на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии.

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