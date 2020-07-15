Уфа, , 11:52 — REGNUM В помещениях в Башкирии, где проходит сдача ЕГЭ, в условиях аномальной жары окна с прямым попаданием солнечного света затемняют жалюзи и шторами. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба общественной палаты региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, общественная палата республики запросила у министерства образования и науки региона информацию о том, какие были созданы условия для учащихся, которые в условиях аномальной жары в эти дни сдают ЕГЭ в Башкирии. Запрос был сделан из-за многочисленных обращений родителей учеников.

Согласно ответу профильного министерства, перед началом ЕГЭ в помещениях проводится обеззараживание воздуха, открываются окна и форточки. При этом, окна в которые попадает прямой солнечный свет, затемняют жалюзи и шторами. В каждом помещении для сдачи экзамена установлен кулер с водой. В наличие и одноразовые стаканчики. Помимо этого, каждый сдающий ЕГЭ может с собой принести питьевую воду.

Отмечается, что в каждом пункте проведения экзаменов дежурит медицинский работник, который окажет помощь в случае ухудшения самочувствия сдающего экзамен.

Сообщается, что руководителям пунктов проведения ЕГЭ было рекомендовано установить механические вентиляторы в помещениях сдачи экзамена. Выпускникам же рекомендуют приходить на ЕГЭ в легкой одежде.

По словам председателя профильной комиссии Общественной палаты Башкирии Лиды Исаргаковой, сдача ЕГЭ в условиях жары является испытанием и может повлиять на результат экзаменационной работы. В этих условиях установка механических вентиляторов может улучшить ситуацию. Поэтому, она надеется, что руководители пунктов сдачи ЕГЭ прислушаются к этой рекомендации регионального минобра и установят вентиляторы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье три выпускника не смогли сдать ЕГЭ из-за аномальной жары