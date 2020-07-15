Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM За последние сутки в Петербурге выявили 264 новых носителя коронавируса. Об этом 15 июля сообщает оперативный штаб. Это заметное снижение по сравнению с последней неделей, когда, за исключением 14 июля, число новых случаев ежесуточно балансировало около 300.

Напомним, темпы прироста новых случаев увеличивались с 29 июня. На данный момент в Петербурге зафиксировали 28 тыс. 406 случаев.

Выздоровели от COVID-19 за время пандемии в Петербурге 21 тыс. 747 человек, из которых 167 — за последние сутки.

Добавим, в России число носителей вируса достигло 746 тыс. 369 в 85 регионах.