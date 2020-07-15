Пекин, 15 июля 2020, 10:31 — REGNUM Индустрия гражданской авиации Китая уже на протяжение 118 месяцев по состоянию на июнь поддерживает безопасную работу, сообщает 15 июля агентство Синьхуа.
Согласно данным Администрации гражданской авиации Китая (CAAC), индустрия продолжила поддерживать стабильный режим работы в первой половине года. По данным на июнь сектор гражданских авиаперевозок КНР обеспечил 84,16 млн часов беспрерывной безопасной работы.
При этом, в первой половине года сектор обеспечил около 3,48 млн часов полетов, что на 42,4% ниже в годовом исчислении.