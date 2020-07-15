Екатеринбург, , 10:30 — REGNUM В Свердловской области будет ужесточён контроль за соблюдением масочного режима. Об этом заявил журналистам вице-губернатор Павел Креков.

Также предстоит ужесточить контроль за соблюдением санитарной дистанции. Усилят контроль и за теми, кто должен находиться дома.

Как сообщало ИА REGNUM, масочный режим был введён в регионе с мая. Однако на деле очень многие его не соблюдают, подставляя тем самым малую часть добросовестных и ответственных граждан под угрозу заражения коронавирусом. Нарушают его даже водители общественного транспорта.

При этом не желающие подхватить заразу местные жители сообщают о том, что не видят особой активности силовиков в плане соблюдения масочного режима. И некоторые даже отказываются ездить в общественном транспорте и такси, утверждая, что «я не самоубийца».