Иерусалим, , 10:18 — REGNUM Полиция в Иерусалиме задержала 50 демонстрантов, протестующих против новых ограничительных мер, сообщает 15 июля The Times of Israel.

В ночь с 14 на 15 июля несколько тысяч человек собралось рядом с резиденцией премьер-министра Израиля. Демонстранты выступили против карантинных мер и приостановки судебного процесса против премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Несколько демонстрантов попытались прорваться через полицейское оцепление, но встретили сопротивление правоохранителей. После окончания акции сотни людей заблокировали в центре города пути скоростного трамвая.

В результате полиция применила водометы. «Мы дадим свободу слова и протеста, но не допустим вреда гражданам, полиции, СМИ и имуществу», — заявили в полиции.

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