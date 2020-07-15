Тбилиси, , 10:17 — REGNUM В поселке Шекветили на Черноморском побережье Грузии с 15 июля открывается новый дендрологический парк, который создан на средства грузинского олигарха Бидзины Иванишвили. Информацию об открытии парка распространяет пресс-служба правящей партии «Грузинская мечта», председателем которой является Иванишвили.

Согласно этой информации, разбитый на 60 гектарах парк охватывает уникальную коллекцию местной и мировой экзотической флоры и 58 видов птиц со всех континентов мира.

Как заявляют в пресс-службе правящей партии, посещение парка для всех желающих будет бесплатным.

Процесс создания нового парка был длительным и вызвал немало пересуд и протестов, в основном со стороны оппозиции и оппозиционно настроенных телеканалов. Дело в том, что по заказу Бидзины Иванишвили многие вековые деревья редких пород для этого парка были выкопаны в разных регионах Грузии, а затем через всю страну доставлялись в Шекветили. Это было связано как с приостановкой движения транспорта, так и с временным прекращением энергоснабжения тех или иных населенных пунктов из-за необходимости снятия линий электропередач для передвижения массивного древесного груза. Оппоненты утверждали, что Иванишвили создает этот парк лично для себя и своей семьи и из-за этого создает неудобства всей стране.

На данном этапе сообщается, что посетить парк смогут все желающие и что это будет совершенно бесплатно. Изменится ли порядок посещения парка после предстоящих нынешней осенью парламентских выборов, пока не известно.