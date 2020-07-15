Бали, Индонезия, , 10:13 — REGNUM Целевая группа по борьбе с COVID-19 в индонезийской провинции Бали зарегистрировала 2358 случаев заражения SARS-CoV-2 в этом районе, сообщает Antara.

Известно, что за сутки в стране подтвердили 101 новый случай заражения SARS-CoV-2. При этом 27 человек скончались от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Индонезии Тераван Агус Путранто заявил, что при разработке вакцины правительство сотрудничает с рядом стран, включая Китай и Южную Корею.

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