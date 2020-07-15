Симферополь, , 10:12 — REGNUM 11 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Республики Крым за минувшие сутки, сообщил в Facebook 15 июля глава региона Сергей Аксёнов. За последние сутки обследования на коронавирус прошли 2008 человек.

«За 14 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции. Четыре случая завезены из-за рубежа, три — выявлены при обращении за медицинской помощью, два — выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, два — при скрининге здоровых лиц», — сообщил глава Крыма.

С 21 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 900 случаев заражения новой коронавирусной инфекции, 665 человек выздоровели, 12 скончались.