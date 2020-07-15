Москва, , 10:33 — REGNUM Следственным управлением ГСУ СК по Москве было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника «Почты России». Об этом 15 июля сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

В «Почте России» сообщили, что на данный момент они взаимодействуют с правоохранительными органами по данному делу. О какой статье идет речь пока не сообщается.

Накануне появилась информация о том, что был задержан заместитель генерального директора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергей Емельченков.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля экс-начальник отделения «Почты России» в селе Тукита в Хасавюртовском районе Дагестана был признан судом виновным в хищении денег граждан.

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