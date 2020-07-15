Москва, , 10:11 — REGNUM В Москве начал работать ресурсный центр «Содействие», который занимается помощью органам опеки и попечительства по вопросам защиты прав детей. Об этом сообщается 15 июля на сайте мэра столицы.

Центр организован на базе бывшего городского научно-практического центра по защите прав детей «Детство». По словам замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Екатерины Бербер, «Содействие» будет в первую очередь заниматься мониторингом деятельности органов опеки. Также сотрудники центра будут помогать по вопросам защиты прав недееспособных или ограниченно дееспособных людей.

«В центре будут рассматриваться наиболее сложные случаи, возникающие в практике специалистов органов опеки и попечительства. Для решения вопросов будут привлекаться независимые эксперты в сфере семейного и гражданского права и общественные организации», — отметила Бербер.

В «Содействии» будут также продолжать работать по направлениям, которыми ранее занимались в центре по защите прав детей «Детство». Туда входит решение вопросов по обеспечению жильем выпускников центров содействия семейному воспитанию, координация деятельности организаций, которые работают с приемными семьями, и многое другое.