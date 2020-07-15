Наньчан, Китай, , 10:11 — REGNUM Свыше 6,42 млн человек пострадали от наводнений, вызванных мощными ливнями, не прекращающимися в Китае с 6 июля, в провинции Цзянси на востоке Китая, сообщает 15 июля агентство Синьхуа.

Более 654 тыс. человек по всей стране было переселено в безопасное место, кроме того, 583,9 тыс. га зерновых было повреждено, включая 123,6 тыс. га полностью уничтоженных. Прямой экономический ущерб составил 11,76 млрд юаней (около $1,7 млрд).

В общей сложности 2531 км береговых насыпей было создано на участке береговой реки Янцзы и озера Поянху в провинции Цзянси. В этих района наблюдается серьезное превышение уровня воды.