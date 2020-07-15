Магадан, Магаданская область, , 10:10 — REGNUM Туристы и гости столицы Колымы столкнулись с отсутствием свободных номеров в гостиницах — практически все они заняты вахтовиками и сезонными рабочими.

Читайте также: Коронавирус в России: борьба за каждую жизнь — все новости

По предписаниям Роспотребнадзора Магаданской области все приезжающие на работу из других регионов страны обязаны быть на карантине 14 дней.

Два корпоративных отеля компании «Полиметалл» принимают лишь сотрудников горнопромышленной отрасли. Две гостиницы, «Украина» и «В-М Центральная», также не могут полностью удовлетворить спрос на свободные номера. Чуть лучше ситуация в гостинице «Магадан», но бронировать места необходимо заранее. Отель «Океан» временно не работает, пишут «Вести-Магадан».

У желающих отдохнуть на Колыме есть один выход — искать жильё по объявлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области выявлено за минувшие сутки 29 новых случаев заражения коронавирусом.