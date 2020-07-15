Ташкент, , 10:01 — REGNUM Соглашение между Белоруссией и Узбекистаном о взаимном признании документов о высшем образовании вступило в силу, сообщили 15 июля в пресс-службе министерства иностранных дел Узбекистана.

Напомним, соглашение о взаимном признании документов о получении высшего образования было подписано 1 августа в рамках официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Белоруссию.

Соглашение позволяет продолжить обучение студентов из одной страны в другой по соответствующим программам последующего уровня. Планируется, что документ позволит избавиться от бюрократических барьеров для граждан Узбекистана и Белоруссии, которые продолжают образование в учебных заведениях двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал соглашение с Белоруссией о взаимном признании документов.

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