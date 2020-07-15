Тбилиси, , 10:01 — REGNUM Молодую женщину в Грузии обвинили в убийстве собственного новорожденного ребенка. Об этом 15 июля сообщает грузинское «Общественное телевидение»

По данным журналистов, происшествие случилось в Зугдиди. У рожавшей в квартире женщины умер ребенок. Она по телефону договорилась о встрече с отцом ребенка и передала ему тело для захоронения.

Сообщается, что правоохранители передали тело экспертам для проведения судебной экспертизы, чтобы установить причину смерти. Женщина задержана и помещена в клинику, где ее охраняют сотрудники полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство матерью новорожденного после родов».