Ла-Пас, , 09:54 — REGNUM За прошедшие сутки на территории Боливии было выявлено 1 617 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 июля сообщает минздрав страны на своей странице в соцсети Twitter.

По данным ведомства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 50 867.

Кроме этого, сообщается, что за это же время в Боливии от COVID-19 скончались 32 пациента и потому суммарное количество летальных исходов теперь достигло 1 898.

Также отмечается, что в настоящее время 15 819 человек вылечились в стране от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что среднесуточное число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последнюю неделю выросло на 20%.